هدف محمد صلاح فى أرسنال ضمن الأفضل بالدورى الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2023-24 ( فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 06:32 مساءً - اختير هدف التعادل لنادي ليفربول الذي سجله النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز فى مرمى أرسنال ضمن أفضل أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2023-24.اهداف محمد صلاح

ونجح محمد صلاح من كرة طولية بالجبهة اليمنى فى تسجيل هدف التعادل لنادي ليفربول فى مرمى أرسنال بعد مراوغة ناجحة لمدافع الجانرز وتسديدها بقوة فى المرمى.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفًا بالتساوي مع إيرلينج هالاند بالإضافة الى 9 أهداف أخرى صنعها ليصل مجموع مساهماته الى 23 في 20 مباراة خاضها مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن صلاح بات ثالث أسرع لاعب يصل إلى 150 هدفًا مع ليفربول في البريميرليج.

ووصل صلاح إلى هذا الرقم في 238 مباراة، بينما سبقه لهذا الإنجاز كلا من روجر هانت في (218 مباراة)، وجوردون هودسون (234 مباراة).هدافي الدوري الانجليزي

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح هدفه رقم 151 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح خامس لاعب يصل إلى 150 مع نادٍ واحد في المسابقة بعد هاري كين (توتنهام)، سيرجيو أجويرو (مان سيتي)، واين روني (مانشستر يونايتد) وتييري هنري (آرسنال).

تصدر محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى ونجم ليفربول، ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد تسجيله هدفين في فوز الريدز، 4-2 على نيوكاسل يونايتد.

سجل محمد صلاح هدفان أمام نيوكاسل رفع رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بالتساوى مع هالاند نجم مانشستر سيتى، حيث سجل الثنائى 14 هدفًا حتى الآن بعد مرور 20 جولة.