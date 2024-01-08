القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تستهدف تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية برشقات صاروخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن فصائل فلسطينية قالت إنه تم استهداف تل أبيب وعدة من مدن إسرائيلية برشقات صاروخية.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 93 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.