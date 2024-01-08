أخبار مصرية

القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تستهدف تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية برشقات صاروخية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن فصائل فلسطينية قالت إنه تم استهداف تل أبيب وعدة من مدن إسرائيلية برشقات صاروخية.

 

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 93 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا