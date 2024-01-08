لينك التقديم على وظائف شركة الكهرباء 2024 للدبلومات والمؤهلات العليا.. تعرف على أهم الشروط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت شركة الكهرباء بطرح وظائف جديدة في الشركة، وذلك بالسنة لكل من يمتلك شهادات لمؤهلات عليا وشهادات للدبلومات، وذلك في العام الذي بدأ منذ أيام معدودة، وتم طرح هذه الوظائف مع معايير وشروط مطلوبة يجب أن يستوفيها كل من يتقدم للحصول على هذه الوظائف كما تم الإعلان عن الأوراق المطلوبة والرابط الذي سيتم التقديم من خلاله أو التسجيل، وسوف نسرد كل هذه التفاصيل خلال سطور هذا المقال.

التقديم على وظائف شركة الكهرباء

توفر شركة الكهرباء أكثر من طريقة للتقديم على وظائف شركة الكهرباء، وتتمثل طريقة التسجيل في الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء من هنا.

تسجيل الدخول في الموقع والتسجيل في وظائف الشركة.

كتابة التخصص في الخانة المطلوبة.

تسجيل الطلب من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المتوفرة.

الانتظار حتى التأكد من صحة البيانات المدخلة.

إرسال الطلب ثم زيارة الشركة بشكل مباشر لتقديم الطلب.

شروط القبول في وظائف الكهرباء

وتتمثل شروط القبول في النقاط التالية:

يكون الحد الأدنى للعمر ٢١ عام، والحد الأقصى ٤٠ عام.

إجادة اللغة الإنجليزية.

يشترط وجود خبرة.

القدرة على العمل منفرد أو في فريق.

اجتياز المقابلات الخاصة بالتسجيل والاختبارات الأساسية.

إحضار الأوراق المطلوبة.

عدم وجود سجل ملئ بالمشاكل في أماكن العمل أو قضايا.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وبالنسبة للأوراق المطلوبة من أجل التسجيل فتتمثل في التالي: