نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تصدر حركة تغييرات داخل عدد من الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر أيمن موسى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حركة تغييرات داخل الإدارات التعليمية، وجاءت التكليفات كالتالي:

١- الدكتورة هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، بمنصب وكيلا لإدارة غرب القاهرة.

٢- أشرف حلمي، وكيل إدارة الخليفة والمقطم، بمنصب مدير عام لإدارة الخليفة والمقطم.

٣- دعاء عبد المنعم بمنصب وكيل لإدارة الخليفة والمقطم.

٤- تكليف باسم فهمى، بمنصب مدير عام لإدارة وسط القاهرة التعليمية.

٥- تكليف أماني أنور، وكيل لإدارة وسط القاهرة التعليمية.

٦- تكليف داليا مصطفى، والتي كانت تشغل منصب وكيل إدارة الشروق، لتشغل منصب مدير إدارة بدر التعليمية.

٧- أحمد محمود، منصب وكيل لإدارة بدر.

٨- آمال طنطاوي بمنصب وكيل لإدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو.

٩- تكليف أحمد شحاته، بمنصب وكيل لإدارة مصر القديمة التعليمية.

١٠- تكليف الدكتورة مرفت مصطفى، بمنصب وكيل لإدارة المقطم.

١١-تكليف هناء أحمد عطية، بمنصب وكيل لإدارة روض الفرج.