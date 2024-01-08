نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تصدر حركة تغييرات داخل عدد من الإدارات التعليمية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر أيمن موسى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حركة تغييرات داخل الإدارات التعليمية، وجاءت التكليفات كالتالي:
١- الدكتورة هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، بمنصب وكيلا لإدارة غرب القاهرة.
٢- أشرف حلمي، وكيل إدارة الخليفة والمقطم، بمنصب مدير عام لإدارة الخليفة والمقطم.
٣- دعاء عبد المنعم بمنصب وكيل لإدارة الخليفة والمقطم.
٤- تكليف باسم فهمى، بمنصب مدير عام لإدارة وسط القاهرة التعليمية.
٥- تكليف أماني أنور، وكيل لإدارة وسط القاهرة التعليمية.
٦- تكليف داليا مصطفى، والتي كانت تشغل منصب وكيل إدارة الشروق، لتشغل منصب مدير إدارة بدر التعليمية.
٧- أحمد محمود، منصب وكيل لإدارة بدر.
٨- آمال طنطاوي بمنصب وكيل لإدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو.
٩- تكليف أحمد شحاته، بمنصب وكيل لإدارة مصر القديمة التعليمية.
١٠- تكليف الدكتورة مرفت مصطفى، بمنصب وكيل لإدارة المقطم.
١١-تكليف هناء أحمد عطية، بمنصب وكيل لإدارة روض الفرج.