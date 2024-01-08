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أحمد جودة - القاهرة - شهر طوبة (Τωβε) هو شهر هجري قبطي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس، ويأتي هذا الشهر بعد شهر كهيك ويمتد لمدة أربعة وعشرين يومًا، وفي هذا التقرير سنتعرف على شهر طوبة القبطي Τωβε ومعانيه وأهميته للأقباط.

رسميا موعد شهر طوبة 2024 في هذا الموعد "تحذيرات من الطقس"

يبدأ شهر طوبة القبطي 2024، غدًا الثلاثاء، وينتهي في 7 فبراير المقبل، وقد سمي هذا الشهر بـ "طوبة" بسبب الأحداث الجميلة والمفرحة التي تحدث فيه وتجلب الفرح والطمأنينة للأقباط.

ويعرف عن هذا الشهر، أنه الطقس يكون باردًا بشكل كبير، بالإضافة لهطول الأمطار، في أغلب أوقات هذا الشهر، لذلك تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من التحذيرات بشأن الطقس.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، سوف ️تنخفض درجات الحرارة على ️أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (٤:٣) درجة مئوية.

رسميا موعد شهر طوبه 2024 في هذا الموعد "تحذيرات من الطقس"

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

احتفالات شهر طوبة 2024

يحتفل الأقباط خلال شهر طوبة بعدد من الأحداث الدينية المهمة، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، احتفالات شهر طوبة 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

عيد الغطاس

أحد هذه الأحداث هو الاحتفال بعيد الغطاس في 15 من طوبة، يتم خلال هذا الاحتفال غمر الصليب في الماء الذي يتم تحميمه في الكنيسة، ويعتقد الأقباط أن هذا الصليب يحمل قوة خاصة ويمكنه شفاء الأمراض وتحقيق النعمة والبركة.

عيد الختان الاثنين 15 يناير 6 طوبة 1740.



عيد الغطاس السبت 20 يناير 11 طوبة 1740.



عرس قانا الجليل الاثنين 22 يناير 13 طوبة 1740.

مظاهر احتفال الأقباط في شهر طوبة

رسميا موعد شهر طوبة 2024 في هذا الموعد "تحذيرات من الطقس"

تُعتبر الصوم والصلاة جزءًا مهمًا من فترة طوبة القبطية، حيث يقوم الأقباط بالصوم والامتناع عن تناول اللحوم والأطعمة الغنية خلال هذا الشهر، وذلك كتذكير بصيام يونان النبي في بطن الحوت، يتوجه الأقباط في هذا الشهر إلى الكنائس للصلاة والتضرع وقراءة الكتاب المقدس.

ويعد شهر طوبة فرصة للتوبة والتجديد الروحي، ويحث الأقباط على التخلص من الذنوب والأخطاء والتقرب إلى الله من خلال العبادة والتفكير الروحي.