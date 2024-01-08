القاهرة الإخبارية: خضوع 9 آلاف جندي إسرائيلي للعلاج النفسي منذ بدء الحرب على قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 07:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن 9 آلاف جندي إسرائيلي حصل على علاج نفسي منذ بدء الحرب على قطاع غزة ، 20% من الجنود الإسرائيليين الذين خضعوا للعلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة.

وتشن إسرائيل منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وقتلت ما يقرب من 23 ألف شهيد.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.