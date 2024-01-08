التفاصيل كاملة.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لمسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان عن توافر 11114 وظيفة معلم مساعد فصل لعام 2024/2025 للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث داخل كافة المحافظات المصرية، ويتم التقديم على المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية التي تتبع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال الرابط، وسوف يتم فتح باب التقديم من يوم 18 من يناير ويستمر حتى نهاية 31 يناير لعام 2024، ومن خلال هذه السطور سنعرض شروط التقديم والمستندات المطلوبة.

شروط التقديم على مسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بتحديد الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف معلم مساعد، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يكون مصري الجنسية.

عدم تعرضه للفصل من قبل الخدمة سواء بقرار أو بحكم تأديبي.

ألا يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا تم رد الاعتبار.

ألا يتجاوز عمره ٤٠ عام من موعد صدور الإعلان.

يكون من خريجي أقسام التعليم الأساسي أو الابتدائي أو معلم الفصل من خلال كلية التربية أو كلية التربية النوعية.

ألا يقل التقدير عن مقبول.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة التي تقوم الوزارة بإعدادها.

اجتياز التدريبات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

التقديم على الوظائف من نفس المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم بحسب العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

دفع الرسوم التي قيمتها ٢٦ جنيه في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باسم المتقدم.

المستندات اللازمة للتقديم على وظائف معلم مساعد

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات اللازمة من أجل التقديم على هذه الوظائف، والتي تتمثل في النقاط التالية: