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أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن بدأ شهر طوبة (Τωβε) 2024، هو شهر هجري قبطي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس، ويأتي هذا الشهر بعد شهر كهيك، وفي هذا التقرير سنتعرف على شهر طوبة القبطي Τωβε ومعانيه وأهميته للأقباط.

"طوبة بينشف العرقوبة" متى يبدأ شهر طوبة؟ 2024 في مصر

"طوبة بينشف العرقوبة" متى يبدأ شهر طوبة؟ 2024 في مصر

يبدأ شهر طوبة القبطي 2024، غدًا الثلاثاء، وينتهي في 7 فبراير المقبل، وقد سمي هذا الشهر بـ "طوبة" بسبب الأحداث الجميلة والمفرحة التي تحدث فيه وتجلب الفرح والطمأنينة للأقباط.

حالة الطقس خلال شهر طوبة 2024

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، سوف ️تنخفض درجات الحرارة على ️أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (٤:٣) درجة مئوية.

درجات الحرارة

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية درجات الحرارة، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

القاهرة: العظمى 22ـ الصغرى 11.

العاصمة الإدارية: العظمى 22- الصغرى 10.

الإسكندرية: العظمى 21- الصغرى 12.

العلمين: العظمى 21- الصغرى 11.

مطروح: العظمى 19- الصغرى 11.

بورسعيد: العظمى 22- الصغرى 11.

الإسماعلية: العظمى 23- الصغرى 10.

السويس: العظمى 22- الصغرى 10.

"طوبة بينشف العرقوبة" متى يبدأ شهر طوبة؟ 2024 في مصر

أعياد الأقباط خلال شهر طوبة 2024

يحتفل الأقباط خلال شهر طوبة بعدد من الأحداث الدينية المهمة، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، احتفالات شهر طوبة 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

عيد الختان الاثنين 15 يناير 6 طوبة 1740.

عيد الغطاس السبت 20 يناير 11 طوبة 1740.

عرس قانا الجليل الاثنين 22 يناير 13 طوبة 1740.

الأشهر القبطية