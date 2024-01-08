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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طوبة بينشف العرقوبة" متى يبدأ شهر طوبة؟ 2024 في مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن بدأ شهر طوبة (Τωβε) 2024، هو شهر هجري قبطي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس، ويأتي هذا الشهر بعد شهر كهيك، وفي هذا التقرير سنتعرف على شهر طوبة القبطي Τωβε ومعانيه وأهميته للأقباط.
"طوبة بينشف العرقوبة" متى يبدأ شهر طوبة؟ 2024 في مصر
يبدأ شهر طوبة القبطي 2024، غدًا الثلاثاء، وينتهي في 7 فبراير المقبل، وقد سمي هذا الشهر بـ "طوبة" بسبب الأحداث الجميلة والمفرحة التي تحدث فيه وتجلب الفرح والطمأنينة للأقباط.
حالة الطقس خلال شهر طوبة 2024
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، سوف ️تنخفض درجات الحرارة على ️أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (٤:٣) درجة مئوية.
درجات الحرارة
تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية درجات الحرارة، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:
- القاهرة: العظمى 22ـ الصغرى 11.
- العاصمة الإدارية: العظمى 22- الصغرى 10.
- الإسكندرية: العظمى 21- الصغرى 12.
- العلمين: العظمى 21- الصغرى 11.
- مطروح: العظمى 19- الصغرى 11.
- بورسعيد: العظمى 22- الصغرى 11.
- الإسماعلية: العظمى 23- الصغرى 10.
- السويس: العظمى 22- الصغرى 10.
أعياد الأقباط خلال شهر طوبة 2024
يحتفل الأقباط خلال شهر طوبة بعدد من الأحداث الدينية المهمة، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، احتفالات شهر طوبة 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:
- عيد الختان الاثنين 15 يناير 6 طوبة 1740.
- عيد الغطاس السبت 20 يناير 11 طوبة 1740.
- عرس قانا الجليل الاثنين 22 يناير 13 طوبة 1740.
الأشهر القبطية
- الشهر الأول هو توت.
- الشهر الثاني هو بابه.
- الشهر الثالث هو هاتور.
- الشهر الرابع يسمى كياك.
- الشهر الخامس هو طوبة.
- الشهر السادس يدعى أمشير.
- الشهر السابع برمهات.
- الشهر الثامن هو برمودة.
- الشهر التاسع يسمى بشنس.
- الشهر العاشر يدعى يؤنه.
- الشهر الحادي عشر هو أبيب.
- الشهر الثاني عشر يدعى مسري.
- الشهر الأخير الذي يدعى الشهر الصغير يدعى نسيئ.