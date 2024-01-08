وزير العدل: حققنا طفرة تقنية في مجال تأمين الوثائق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 08:31 مساءً - التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، برئاسة المستشار حامد عيساوي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على الحي الحكومي ومقر وزارة العدل به، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة.

عرض الوزير فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل الرقمي بها، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

إنجاز القضايا

صاحب الوزير الوفد الزائر في زيارة تفقدية لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها، ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، الشكر لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة لاسيما في مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، يما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير.

عدالة ناجزة

أشار وزير العدل إلى اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق، وأشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، مؤكداً على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن، خاصة في ظل الرعاية الكاملة التي تحظى بها منظومة العدالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.