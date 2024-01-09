وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية تستضيف أول مؤتمر صحفى بين شكرى ونظيرته الألمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:33 صباحاً - يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء، مؤتمر صحفي مشترك هو الأول في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل وزير الخارجية سامح سامح شكري في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

ومن المتوقع أن يجري الوزير سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية الألمانية، تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن المقرر أن يعقد أول مؤتمر صحفي مشترك في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد صورا تبرز استقبال الوزير شكري لنظيرتها الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة.