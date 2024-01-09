استقبال 24 جريحا ومصابا فلسطينيا من غزة وإدخال شحنات مساعدات جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:32 صباحاً - بدأت الأطقم الطبية المصرية على معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم الثلاثاء، استقبال 24 جريحا ومصابا فلسطينيا ومرافقين لهم، مقررا دخولهم تباعا للأراضى المصرية لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.

وأوضحت حركة بيانات حركة معبر رفح اليوم أنه يجرى تباعا دخول الجرحى والمصابين الذين يتم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف تنقلهم من مستشفيات بقطاع غزة لمعبر رفح، ويتولى فريق طبى مصرى الكشف عليهم ومراجعة كل حالة ثم تنقلهم سيارات الإسعاف للمستشفيات التى يتم فيها استقبالهم لتقديم الخدمة الطبية اللازمة من فحوصات وإجراء عمليات وعمل كل مايلزم لكل حالة حتى تتماثل للشفاء.

كما شهد المعبر اليوم دخول 96 شخصا من حملة الجنسيات الأجنبية، والذين يغادرون قطاع غزة يوميا على دفعات عبر معبر رفح فى طريقهم لمطار القاهرة للسفر لبلدانهم، وبينهم مصريين يتم دخولهم لمصر قادمين من غزة وأخذ مسار عودتهم لمحافظاتهم.

كما دخلت للجانب الفلسطينى اليوم عن طريق معبر رفح، دفعة مساعدات جديدة تنقلها شاحنات يتواصل عبورها تباعا من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى تنقل ادوية ومواد إغاثية وأغذية قدمتها مصر ودول عربية واجنبية، وتم استقبالها فى مدينة العريش وتجهيزها وإعادة نقلها وصولا لمعبر رفح، ويقوم فريق من الهلال الأحمر المصرى بمرافقة الشاحنات وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.