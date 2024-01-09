رفع وإزالة 5 أطنان مخلفات هدم وقمامة بمنطقة أرض المطاحن في الجيزة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:32 صباحاً - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات والرتش من ارض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.

واطلع المحافظ علي جهود العمل والتي اسفرت عن رفع ٥ آلاف طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور وذاك خلال ورديات عمل تمت علي مدار اسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعه حاله الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة .

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنمنظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوي المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعه اداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة .