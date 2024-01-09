وزارة التعليم تستعد لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:32 صباحاً - استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث أعلنت المدارس أرقام جلوس الطلاب، إضافة إلى تحديث منصة الامتحان على أجهزة التابلت، والتأكد من أن منصة المدرسة سكول تعمل لعقد الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 85% من أسئلة كل مادة.

كما انتهت الإدارات التعليمية من وضع أسئلة الامتحان وتم رفعها على المنصة الإلكترونية، كما تم طباعة أسئلة الامتحان الورقى والذى يتم للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت فى الصف الأول الثانوي العام، إضافة إلى الأسئلة المقالية للصف الثانى الثانوى والتى تمثل 15% وتعقد ورقياً.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات.

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