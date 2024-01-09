سامح شكري: ندعو لوقف إطلاق نار فورى بقطاع غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:32 صباحاً - رحب وزير الخارجية سامح شكري الثلاثاء، بوزيرة خارجية المانيا، مؤكدا أن المباحثات تطرقت للعدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين، موضحا أن استمرار الاحتلال من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ويجب العمل على القضايا المرتبطة بأمن المنطقة، مشددا على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

اوضح وزير الخارجية سامح شكري ان المباحثات مع وزيرة الخارجية الالمانية في العاصمة الإدارية، ان الوزيرة أنالينا بيريوك ستتوجه بعد قليل للاطلاع على الدور الذي تقوم به مصر لتقديم الدعم الانساني لقطاع غزة، معربا عن امله من لقيام الامم المتحدة بدورها في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة.

انتقد وزير الخارجيّة التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا رفض مصر للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من ارضهم، مشددا على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في غزة ومعالجة ملف الاسرى وتحقيق الإستقرار واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.