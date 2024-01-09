وزيرة خارجية ألمانيا: أزور رفح والعريش للإطلاع على جهود إدخال المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:32 صباحاً - أكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها تعمل مع مصر للدفع نحو إقرار هدن إنسانية فى قطاع غزة، موضحة أن بلادها قدمت مساعدات للمواطنين الفلسطينيين لكنها ليست كافية للمدنيين فى غزة، موضحة أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع بهذا الشكل ولذا يجب زيادة هذه الاستعدادات.

وأوضحت وزيرة خارجية ألمانيا فى مؤتمر صحفى مع الوزير سامح شكرى، أنها ستزور رفح والعريش اليوم للإطلاع على الدور المصري الداعم للفلسطينيين، مشيرة إلى أنها ستتابع ما تقوم به المنظمات الإنسانية والأممية، مشددة على ضرورة دخول المساعدات بشكل عاجل وسريع وفتح المعابر الاسرائيلية كى تصل المساعدات بشكل كاف لغزة.

وأشارت إلى أن ألمانيا تدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الرهائن فى أقرب فرصة ممكنة، موضحة أن هناك اتفاق مصرى ألمانى بضرورة حل الدولتين.