شكرى ينتقد عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان على غزة ويتضامن مع الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:32 صباحاً - أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ورفض الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين، منتقدا التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ما أدى لاستشهاد أكثر من 23 ألف شخص بينهم 10 ألاف طفل.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الانسانية العاجلة لسكان غزة ، مؤكدا تدمير الاحتلال الاسرائيلي للبنية التحتية في غزة ، متقدا عجز المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار في غزة وكذلك عدم ثورة المجتمع الدولي لقتل الصحفيين الفلسطينيين، ورفض الاحتلال الاسرائيلي لدخول الصحفيين او المسؤولين لغزة للوقوفعلى معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأوضح وزير الخارجية، ما حدث في السابع من اكتوبر الماضي بداية الصراع لكنها حدثت نتيجة تراكمات بسبب الاستفزازات الإسرائيلية بالتهجير واستمرار الاستيطان والتنكيل بالمواطنين ، مشيرا إلى أهمية حل الدولتين باجراء فعلي وضرورة النظر لتعقيدات القضية بمنظور شامل وضرورة وقف العدوان ووصول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.

وأوضح، أنه لا يمكن ان يظل 2 مليون فلسطيني محاصرين في الجنوب ولا تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية لهم، مشددا على رفض مصر الكامل لاي مخطط لتهجير الفلسطينيين من بلادهم.

وأعرب وزبر الخارجية عن تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يتم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.