نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ٥ آلاف طن مخلفات ورتش من أرض المطاحن بفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات والرتش من ارض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.



واطلع المحافظ علي جهود العمل والتي اسفرت عن رفع ٥ آلاف طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور وذاك خلال ورديات عمل تمت علي مدار اسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعه حاله الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.



واشار اللواء أحمد راشد ان منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعه اداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة.

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