رئيس جامعة القاهرة: نفتح مسارات الإبداع أمام الطلاب للتعبير عن طاقاتهم

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أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة هبه نوح مساعد رئيس جامعةالقاهرة الدولية، حول ما تم تنفيذه من أنشطة لطلاب الجامعة في مختلف الأنشطة خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك في إطار حرص الجامعة على بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة والتعليم فقط، بل تحرص على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن طاقاتهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن المشاركة في المسابقات المحلية والدولية لها دور رائد في صقل وإعداد شخصية الطلاب وإبعادهم عن روتين الدراسة اليومية، وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم.

وأوضح التقرير، تنظيم عدة مسابقات داخلية بين الطلاب في تنس الطاولة، وكرة السلة، وماراثون جري، إلى جانب تنظيم بطولة كأس الجامعة لكرة القدم بملاعب كلية الهندسة فرع الشيخ زايد.

وتناول التقرير، المسابقات الخارجية التي شارك فيها طلاب الجمعةالدولية، وما حققوه من مراكز متقدمة، حيث حصل الطلاب على المركز الثاني في أولمبياد السباحة للطالبات، والمركز الثالث في أولمبياد تنس الطاولة للطالبات، كما حصلوا على المركز الثالث في التنس الأرضي للطلبة، والمركز الثاني في أولمبياد الملاكمة للطلبة وزن 86 كجم، وفي أولمبياد الجامعة لمصارعة الذراعين للطلبة حصل الطلاب على المركز الأول وزن 85، والمركز الثاني وزن 85، والمركز الثاني وزن مفتوح، والمركز الثالث وزن 65.

كما تضمن التقرير، المسابقات التي تم تنفيذها في مجال النشاط الاجتماعي، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج، ومسابقة في البحوث الاجتماعية حول "المشروعات القومية" في مجالات التصوير والمقال والبحث، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة العباقرة في إطار النشاط الثقافي.

جانب من إنجازات الطلاب في الجانب الرياضي