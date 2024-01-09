نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف صفوف النقل الابتدائية والإعدادية بالقاهرة لاختبارات نصف العام.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت اليوم، المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة، اختبارات نصف العام الدراسي، لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024،وذلك بعد العودة من إجازة عيد الميلاد المجيد التي بدأت من الخميس الماضي واستمرت حتى الأحد.

وجاء جدول اختبارات صفوف النقل بمحافظة القاهرة كالتالي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان المهارات المهنية.