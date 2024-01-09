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استئناف صفوف النقل الابتدائية والإعدادية بالقاهرة لاختبارات نصف العام.. اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - استأنفت اليوم، المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة، اختبارات نصف العام الدراسي، لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024،وذلك بعد العودة من إجازة عيد الميلاد المجيد التي بدأت من الخميس الماضي واستمرت حتى الأحد.

وجاء جدول اختبارات صفوف النقل بمحافظة القاهرة كالتالي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.

 

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية، امتحان التربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان اللغة الرياضيات.

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024: امتحان العلوم، امتحان المهارات المهنية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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