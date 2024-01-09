نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لامتحانات الإعدادية.. المديريات التعليمية تصدر تعليمات مهمة للملاحظين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المديريات التعليمية، لعقد لجان اختبارات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية، فور الانتهاء من اختبارات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

ووجهت المديريات بعدة تعليمات للملاحظين بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل، وهي ضرورة التأكد من جلوس كل طالب في المكان المخصص له والمدون عليه اسمه ورقم جلوسه، ومن رقم كراسة الإجابة ومطابقتها لمادة الامتحان قبل توزيعها وتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب.

و مراجعة عدد الأوراق الداخلية لاستمارة الإجابة والتأكد من مطابقتها، والتأكد من صحة كتابة الطلاب الجميع بياناتهم وأنها في المكان المخصص لها، مع التوقيع على بطاقة البيانات بما يفيد صحتها.

وشددت المديريات، على عدم مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وبعد توفير البديل والتوقيع بدفتر تبديل الملاحظة.

وطالبت بعدم تمكين الطلاب من الغش أو محاولة الغش ومنع الطلاب من اصطحاب كتب أو أوراق داخل اللجنة، على أن لا يجوز الانشغال بأي شيء غير الملاحظة مثل التحدث مع الزملاء أو قراءة الصحف أو غيرها، كما لا يجوز قراءة الأسئلة أو تفسيرها وعند الضرورة يخطر رئيس اللجنة لعمل اللازم.

كما طالبت بحصر الغياب وتسجيله في استمارة الغياب كاملة البيانات وموقع عليها من الملاحظين والمراقب، وجمع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء زمن الإجابة ومراجعتها والتأكد من سلامتها وعددها وترتيبها وتسليمها للمراقب.

كما شددت على الملاحظين الاحتياطيين عدم مغادرة مقر اللجنة والتواجد بالأماكن المخصصة لهم، وعدم استعمال التليفون المحمول داخل مقار اللجان، وتوفير الجو المناسب للطلاب للحل في هدوء وطمأنينة، مع لالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بها، ولا يجوز للملاحظ سحب كراسة الإجابة من الطالب إلا بمخالفة تطابق نص القانون أو القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وحينئذ عليه القيام باتباع الإجراءات ات القانونية المتبعة.