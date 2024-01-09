نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدآ.. نقابة محامي شمال القاهرة تعقد جمعية عمومية وتدشن معرض للتضامن مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعقد نقابة محامي شمال القاهرة، غدا الأربعاء، جمعيتها العمومية الطارئة لمناقشة تطورات الضريبة المضافة وعلى هامش العمومية يتم تدشين يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان "محامون من أجل المقاومة" يشارك به محامون شمال القاهرة للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل فى فلسطين العربية.

وقال عمرو محى الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، إن الشعب الفلسطيني كان ومازال عنوانا للبطولة والرجولة والشهادة والإباء بعد الاعتداءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفتتح يوم الاربعاء بخضور المحامين معرض للصور، يتضمن جرائم الصهاينة المحتلين. بعنوان وعهد الله ما نرحل.

وتشهد الفعاليات استعراض تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في دفتر تضامن، سنسلمه للسفارة الفلسطينية.

وأضاف أن نقابة المحامين بكل مكوناتها تقف اليوم كما كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ومعاناته وبطولاته، في مواجهة الكيان الصهيوني والعالم المنافق الذي يكيل بمكيالين وينصر الصهاينة، مقابل شعب صابر ومجاهد أحيا في الأمة روح الجهاد، مشيرًا أن المقاومة الفلسطينية ألغت تكنولوجيا التفوق، من خلال أسلحة صنعتها أيد طاهرة.

وأكد أن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإن الموقف الرسمي ينسجم مع الموقف الشعبي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن النصر سيتحقق بوقف إطلاق النار، وأن المعركة الكبرى ستكون معركة تحرير فلسطين التى بدأت في السابع من أكتوبر.