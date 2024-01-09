شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب المدارس الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، بالنسبة لطلاب المدارس الدولية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الطلاب المقيدون بمدارس مرخص لها بتدريس المناهج الدولية ويرغبون في التقدم لأداء امتحانات المواد القومية في الثانوية العامـة ( اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية ) فتطبق بشأنهم أحكام القرارات الوزارية أرقام ( ٣٢ ) لسنة 1995، ( ٢٥٥ ) لسنة ٢٠٠٠ والقرارات الأخري المنظمة.

شروط التقدم

ويشترط للسماح لهؤلاء الطلاب بالتقدم لأداء الامتحان في المواد المشار إليها سلفًا ما يلي:

1) أن تكون المدرسة المقيد بها هؤلاء الطلاب صادر لها ترخيص من الوزارة بتدريس المناهج الدولية الآتية:

( I.G.C.S.E - الأبيتور - الدبلومة الأمريكية ) أو أي شهادة دولية أخرى.

٢) أن يكون هؤلاء الطلاب مقيدون بالصف الثاني عشر في العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ على النظام الذي

يدرسونه.

3) أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

4 ) أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات الصف الأول الثانوى العام في مواد ( اللغة العربية،التربية الدينية، التاريخ، الجغرافيا ) وكذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مواد ( اللغة العربية، التربية الدينية، المواطنة وحقوق الإنسان ).

وشددت الوزارة، على أن تقوم المدرسة بتقديم المستندات التي تثبت أحقية الطالب في التقدم وفقًا للشروط السالف ذكرها.

5) بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الأدبية يشترط النجاح في مادتي التاريخ والجغرافيا في

الصف الحادي عشر.

الجدير بالذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم عقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.