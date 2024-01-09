الصحة تكشف قائمة أمراض تغلّبت عليها مصر.. «قصة نجاح كبيرة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 12:31 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي حصلت الوطن» على نسخة منه، عن قائمة بالأمراض المقرر أن تعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر منها، حيث انتهت الوزارة من إعداد وتقديم ملف مصر خالية من الملاريا، للحصول على إشهاد من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في التقرير، أنّ خلو مصر من مرض الملاريا جاء نتيجة برامج التطعيم الوطنية المجانية الموسعة ضد الملاريا، ما قلل معدلات انتشارها بصورة كبيرة ومكن الدولة المصرية من إعداد ملف خاص من قبل قطاع الطب الوقائي.

الأمراض الخالية منها مصر منها الملاريا والحصبة

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ الملاريا من الأمراض التي أنهكت صحة المصريين لفترات طويلة، حيث يُصيب الشخص من خلال لدغة البعوض، مشيرا إلى أنّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الملاريا، هي الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف المصدر ، أنّه من المقرر أن تعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر رسميا من الملاريا بعد فحص الملف المقدم من قبل مصر، لافتا إلى أنّ مصر خالية من عدة أمراض، منها فيروس سي بعد أن كانت من الدول الأولى فى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي، فضلا عن خلو مصر من أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.

تفاصيل إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الملاريا

وتابع المصدر أنّ إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من هذه الأمراض، جاء نتيجة ملاحظة المنظمة التزام وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية من فحص ورعاية والعلاج والخطة الوقائية لهذه الأمراض المحكمة على مستوى المحافظات، وتحديد المحافظات الأعلى فى الإصابة ومعرفة سبب الانتشار والعمل على العلاج والفحص.