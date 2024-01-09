السفير حسين هريدي: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية قصوى لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 12:31 مساءً - قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأولوية القصوى لمصر الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن وجود ربط بين وقف العدوان والأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته الاتفاق على من يدير قطاع غزة، متابعا: عند التحدث حول إدارة القطاع، يوجد 3 عناصر أساسية هي الإدراة المحلية، الترتيبات الأمنية، إعادة التعمير».

إعادة تعمير قطاع غزة

وأضاف هريدي» خلال حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مسألة إعادة تعمير قطاع غزة لن تتم إلا في حالة ضمان عدم هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مرة أخرى، ولكن لا يوجد ضمان لذلك، موضحا أن الدول المانحة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ومؤسسات التمويل الأوروبية لن تضخ أموال لإعادة التعمير في قطاع غزة إلا في حالة ضمان عدم تكرار ما يحدث الآن.

تدمير بين 60% لـ70% من المباني منذ 7 أكتوبر

وتابع: خلال الحروب الأربعة الماضية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2008-2009 حتى عام 2021، كان يتم جزئيا إعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرا إلى أنه تم تدمير بين 60% لـ70% من المباني والبنية التحيتة منذ 7 أكتوبر الماضي، والأمم المتحدة أكدت دمار مباني بصورة كاملة، مشيرا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة وصريحة في الحرب على قطاع غزة.