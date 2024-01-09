وزير الخارجية: استمرار الاحتلال الإسرائيلي سبب رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 12:31 مساءً - ناقش سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الأوضاع في غزة واستمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والأثار المدمرة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، هذا بجانب مناقشة العمل على استعادة الأفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين.

وأضاف شكري»، خلال مؤتمر صحفي يعقده مع نظيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي من بين الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن جميع شعوب المنطقة وتحقيق كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.