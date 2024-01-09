وزير الخارجية يدعو لتفعيل حل الدولتين ووضع حد لتجاوزات المستوطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 12:32 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، أن ألمانيا تضطلع بدور في إطار الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون هناك تعاونا بين البلدين لتفعيل حل الدولتين ووضع الأطر المناسبة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، موضحا أن مصر والمانيا لديهما القدرة المشتركة تعزز فكرة التعاون المشترك لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة تحقيق الاستقرار في غزة والضفة الغربية والتعامل مع قضية الأسرى والاحتجاجات الإنسانية في غزة ووضع حد لتجاوز المستوطنين.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري تطلع مصر للتعاون بين القاهرة وبرلين لإرساء الأمن والاستقرار، مؤكدا وجود توافق بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار وعدم توسيع رقعة الصراع في غزة، محذرا من أى محاولات لتوسيع رقعة الصراعات.

فيما أشادت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك بعمل الصحفيين لتغطية ما يجري في غزة ، موضحة أنها تحدثت مع الوزير شكري في ظل المعاناة الإنسانية بغزة ضرورة وضع حد للصراع في المنطقة، داعية للتفكير في المستقبل والعمل على وضع حد للصراع في غزة، مؤكدة على أهمية التعاون بين المانيا ومصر للوصول لهدنة إنسانية عاجلة بهدف الوصول لوقف إطلاق نار على المدى الطويل.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، إن دعوة ألمانيا لوقف إطلاق النار يجب أن تكون على كافة الجوانب، مشيرة إلى تعرض سكان غزة لأوضاع صعبة ويجب وقف إطلاق النار، والعمل على إشراك دول الجوار والإقليم، مطالبة بضرورة التعاون والعمل بشكل أكبر لإرساء الأمن والاستقرار.

تطرقت وزيرة خارجية ألمانيا لضرورة وجود ضمانات لعدم تكرار أى تصعيد عسكرى أو مواجهات، وتجنب وجود تهديد مباشر وان يكون هناك حق للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي فى أن يعيشوا في سلام واستقرار .

شددت وزيرة خارجية المانيا على أهمية أن يتولى الشعب الفلسطيني وحده بناء البنية التحتية وضرورة وجود إصلاح في السلطة الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة التفكير في إطار مجموعة السبع في تقليل الأزمة الاقتصادية في غزة والضفة ، داعية لتحقيق ذلك كي يتم إرساء الامن والاستقرار بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.