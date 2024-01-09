وزير الصحة يوجه الشكر لقيادات الوزارة والعاملين بها على نجاح خطة التأمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 01:29 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك أمس الإثنين ، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة القائمين على نجاح خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية والعمل بمهارة وتنسيق من خلال غرفة الأزمات المركزية من القيادات والعاملين بالوزارة بكافة قطاعاتها، كما وجه الشكر لعملهم الدؤوب على استمرار استقبال الجرحى والمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وتقديم أفضل خدمات الرعاية اللازمة لهم في المستشفيات المصرية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول استعراض ما تم انجازة من خطة عام 2023 الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض خطة العمل لعام 2024، لافتاً إلى أن عام 2023 شهد حصول مصر على المستوى الذهبي في القضاء على فيروس التهاب الكبد C من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم، وذلك وفقاً للقواعد المعيارية التي وضعتها المنظمة، كما أوضح أنه تم فحص 63 مليون شخص ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية وصرف العلاج اللازم بالمجان للذين ثبتت إصابتهم، مؤكداً استكمال مسار برنامج القضاء على فيروس التهاب الكبد C طبقاً لتوصيات المنظمة وإعداد التقارير المرحلية عن أثر البرنامج ومؤشراته حتى عام 2025.

وتابع "عبدالغفار" أنه خلال عام 2023 تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بـ 18 محافظة (9 محافظات مرحلة أولى، 11 محافظة مرحلة ثانية) وبلغ اجمالي عدد الاستبيانات 2 مليون و726 ألف و708 استبيان، موضحاً أنه تم متابعة 100% من الحالات المكتشفة، فضلاً عن اطلاق الموقع الخاص بالمبادرة وتفعيل الخط الساخن وتدريب 100% من الفرق العاملين بالمبادرة بالمحافظات التي تم تفعيل العمل بها، موضحاً أنه من المقرر خلال عام 2024 إطلاق العمل في محافظات المرحلة الثالثة ضمن المبادرة والبالغ عددهم 9 محافظات، ووجه الوزير في هذا السياق بإطلاق حملة تثقيفية توعوية كُبرى للمواطنين لتوعيتهم بالأمراض والأسباب المؤدية لها والمخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، بما يضمن تعزيز أمنهم الصحي.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في جميع محافظات الجمهورية خلال العام 2023، بإجمالي فحوصات مليون و251 ألف و509 مسح، فضلاً عن إنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية وربطها بقواعد بيانات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لـ 100% من وحدات الفحص المتخصصة لتقديم الخدمة، لافتاً إلى تدريب 100% من أطباء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع أعضاء اللجنة العلمية، فضلاً عن تدريب كافة العاملين بالمبادرة.

وقال "عبدالغفار" إنه تم إجراء 517 ألف و376 مسح ضمن المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن، وذلك خلال عام 2023، مشيرًا إلى التوسع في برنامج فحص كبار السن ليصل حتى الآن 401 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية، ومن المقرر أن يصل إلى 832 منشأة خلال عام 2024، كما أشارت الإحصائيات إلى فحص 181 ألف و153 مسح ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة خلال عام 2023، فضلاً عن إضافة 3 مراكز علاجية جديدة والتوسع في برنامج فحص الأمراض الوراثية ليشمل وحدات الرعاية الحرجة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن عدد الفحوصات ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي خلال عام 2023 بلغ 6 مليون و908 ألف و927 فحص، فضلاً عن تدريب 100% من العاملين، وتنفيذ حملات توعوية للإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك التبغ وتكثيف حملات التوعية بخطورة الأمراض المزمنة، موضحاً أنه من المقرر تدشين دبلومة الأمراض المزمنة بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية خلال عام 2024.

وقال "عبدالغفار" إنه خلال عام 2023 تم إجراء 674 ألف و970 فحص ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة وتدريب 100% من الفرق العاملة في المبادرة بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إطلاق حملات إعلامية ودعائية للمبادرة لرفع نسبة الوعي لدى السيدات الحوامل، لافتاً إلى فحص مليون و731 ألف و512 طفل ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة خلال عام 2023، فضلاً عن توفير 100% من مستلزمات أجهزة الفحص السمعي كاحتياطي استراتيجي للمبادرة، والتواصل مع 100% مع الحالات المحولة لإجراء الفحوصات المتقدمة شهرياً، ومن المقرر زيادة عدد وحدات الفحص الأولي بالمحافظات بنسبة 10% لزيادة نسبة التغطية وزيادة عدد مستشفيات الإحالة بالمبادرة.

وأشار "عبدالغفار" إلى فحص 11 مليون و369 ألف و834 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم خلال عام 2023، فضلاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة وتكثيف الحملات التوعوية بأهداف المبادرة، وتدريب 100% من العاملين في المبادرة، ومن المستهدف خلال عام 2024 تدريب وتجهيز عدد من وحدات الرعاية الأولية في المناطق الريفية النائية لإضافة الخدمات العلاجية للمبادرة، مضيفاَ أن عدد الزيارات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة خلال عام 2023 بلغ 13 مليون و969 ألف زيارة، حيث تم تحقيق نسبة 100% من مستهدف الزيارات الدورية لـ 4 مليون سيدة.