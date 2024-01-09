وزير العمل يترأس الجمعية العمومية غير العادية لمجلة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 01:29 مساءً - ترأس وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان عام الوزارة ، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل " مجلة العمل " ، وذلك لمناقشة تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للجمعية ، وأكد " الوزير " رئيس مجلس إدارة مجلة العمل، على دور «إعلام العمل» في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال، وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة العمل تصدر شهرياً عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، والتي تأسست عام 1963، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.

وحضر الإجتماع: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: خالد أبو بكر، وياسر الشربيني، وحنان على، وفاطمة عمر، وشمروخ منصور، وأشرف مرزوق...كما حضر الاجتماع : رضا العربي المشرف المالي والإداري للمجلة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي للوزير.