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وكيل تعليم الجيزة يتابع لجان امتحانات النقل خلال يومها الأول.. صور

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم الثلاثاء، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 (الترم الأول ) بلجان مدرستي هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء الابتدائية، التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد فايز.

كما تفقد سلومة مدرستي أبو الهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة عبد المقصود السعيد.
وقد أدى اليوم طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
وخلال متابعة سلومة للامتحانات شدد على  الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.
كما تحاور وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع الطلاب عن مستوى الامتحان، وتفقد الكنترولات داخل اللجان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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