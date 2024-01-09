نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. “الصحفيين” تفتح باب الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنُقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين السبت 10 فبراير 2024م، لانتخاب المكتب التنفيذي للرابطة، على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10فبراير 2024م، وفقًا للإجراءات التالي: