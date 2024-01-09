وزيرة الخارجية الألمانية تزور معبر رفح البري بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 04:30 مساءً - زارت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري، برفقة اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة على قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل، اليوم، وزيرة الخارجية الألمانية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي، على متن طائره قادمة من القاهرة.