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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف شارع غزة القديم فى شمال غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 05:32 مساءً - أعلنت مصادر فلسطينية، قبل قليل، عن استهداف طيران الاحتلال شارع غزة القديم فى مخيم جباليا البلد شمال قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

 

وثمنت حنان جرار سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا، خطوة بريتوريا غير المسبوقة في رفع دعوى ضد جرائم الاحـتلال بقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الوثيقة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، تتناول توافر النية لدى إسرائيل لارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

 

أضافت في لقاء مع "القاهرة الإخبارية"، دعوى بريتوريا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تشمل جميع جرائم الإبادة بشتى أنواعها،  ومؤكدة أن تصريحات حكومة الاحتلال المتطرفة تشكل أركانا أساسية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جرائمه بقطاع غزة.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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