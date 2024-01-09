مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف شارع غزة القديم فى شمال غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 05:32 مساءً - أعلنت مصادر فلسطينية، قبل قليل، عن استهداف طيران الاحتلال شارع غزة القديم فى مخيم جباليا البلد شمال قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وثمنت حنان جرار سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا، خطوة بريتوريا غير المسبوقة في رفع دعوى ضد جرائم الاحـتلال بقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الوثيقة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، تتناول توافر النية لدى إسرائيل لارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني.