ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لدورة الإمارات الودية ويضم أغلى ناشئ فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 06:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة الفراعنة لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم الخميس المقبل، بالعاصمة الادارية الجديدة.

وينتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره المقبل اعتبارا من الخميس المقبل حتى يوم 15 يناير الجاري موعد سفره إلى الامارات للمشاركة فى الدورة الدولية الودية فى دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.