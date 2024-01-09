القاهرة الإخبارية: حريق ضخم فى العاصمة السودانية الخرطوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن هناك حريق ضخم في العاصمة السودانية الخرطوم.

القوات المسلحة السودانية أدانت إضرام مليشيا الدعم السريع النار في مصرف الساحل والصحراء مما أدى إلى إحتراقه بالكامل وفقا لوكالة الانباء السودانية سونا.

وأصدرالناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية بيان قالت فيه انه مواصلة لنهجها التدميري للمرافق العامة والخاصة و إستهداف الأعيان المدنية بالبلاد، أقدمت مليشيا آل دقلو الإرهابية على إضرام النار في برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم مما أدى إلى إحتراقه بالكامل.