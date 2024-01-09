نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ساويرس للتنمية الاجتماعية” تعقد حفل ختام دورة جائزتها الثقافية الـ19 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بختام الدورة التاسعة عشرة لجائزة ساويرس الثقافية، وذلك يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، في قاعة إبوارت التذكارية، بمركز التحرير الثقافي، حيث شهد الحفل تكريم 15 فائزًا من كبار وشباب الكتاب والأدباء عن أعمالهم التي تم اختيارها من بين 1202 عملًا أدبيًا مقدمً للدورة التاسعة عشرة، في مختلف فروع الجائزة.

أقيم الحفل بحضور نخبة من الشخصيات العامة والوزراء والسفراء ورموز المجتمع المصري من المثقفين والفنانين والمبدعين، وبدأت مراسم الحفل بكامة افتتاحية من ضيف الشرف، الفنان الكبير حسين فهمي، تلاها كلمات ترحيبية من مجلس أمناء الجائزة والمؤسسة والسادة الوزراء الحضور.

قامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وقد شارك في تسليم الجوائز عدد كبير من المبدعين والفنانين والفنانات المصريين، كما شهد الحفل حضور خاص للجمعية المصرية الفلهارمونية، والتي قدمت مقطوعات موسيقية مختارة لبيتهوفين وشوستاكوفيتش، وذلك بمساهمة كريمة من المايسترو أحمد الصعيدي. هذا بالإضافة أيضا إلى عرض فيلم " تاء الفوز" من إخراج هاني إسكندر، وكذلك فقرة فنية لفرقة هواة خريجي الجامعة الأمريكية في مصر لفنون الفلكلور.

واختتم الحفل بكلمة المهندس سميح ساويرس، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، وراعي جائزة ساويرس الثقافية، الذي قدم فيها التهنئة لكل الفائزينـ والشكر لمجلس أمناء الجائزة وأعضاء لجان تحكيم الدورة التاسعة عشرة، وأكد فيها على التزام مؤسسة ساويرس بدعم المبادرات التنموية والثقافية في مصر.

وقد أعلنت أمانة الجائزة أسماء الفائزين في دورتها التاسعة عشرة والتي جاءت كالتالي:

فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء الكاتب الأستاذ/ فتحي إمبابي عن رواية "رقص الإبل" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بينما فازت بجائزة أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء الكاتبة الأستاذة/هبة الله أحمد عن المجموعة القصصية "ثورة الفانيليا" الصادرة عن دار المثقف للنشر.

أما جائزة الرواية لشباب الأدباء فقد فاز بالمركز الأول الكاتب الأستاذ/ أحمد ناجي عن رواية "النهايات السعيدة" الصادرة عن دار المحروسة للنشر، كما فازت الرواية بجائزة الترجمة والنشر باللغة الإنجليزية. وفازت بالمركز الثاني الكاتبة الأستاذة/ كارولين كامل عن رواية "فيكتوريا" الصادرة عن دار الكرمة.

وحصل على المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتب الأستاذ/ كريم محسن عن المجموعة القصصية "هذه ليست غرفتك" الصادرة عن دار المرايا، بينما حصل على المركز الثاني الكاتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الدين عن المجموعة القصصية " مساحة للمناورة" الصادرة عن دار المحروسة للنشر.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول – كبار الكتاب، الكاتب الأستاذ/ خالد عزت عن سيناريو فيلم "موت فوضوي"، بينما فاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الثاني- شباب الكتاب، الكاتب الأستاذ / أحمد عبد الوارث عن سيناريو فيلم "أفراح وأحزان بيت البنات".

أما جائزة النص المسرحي فقد فاز بالمركز الثاني لأفضل نص مسرحي الكاتب الأستاذ/ خالد حسونة عن النص المسرحي "رقصة كابول الأخيرة"، بينما تم حجب جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي بقرار من لجنة التحكيم والذي جاء بيانه كالتالي: "حُجِبَتْ الجائزة الأولى لعدم إتقان معظم المتقدمين للمعالجة المسرحية الضرورية لتأليف مسرحيات تحمل سمات العرض المسرحي فيما يتصل بمعالجة موضوعه، وإدارة الصراع به، واستغلال تقنياته على نحو متكامل.

وجاءت أغلب المسرحيات تعاني من عيب أو آخر، فبعضها خلت من الحوار المسرحي الذي تتمايز من خلاله الشخصيات، وخلت بعضها من الإرشادات المسرحية التي تضع خشبة المسرح على رأس الأولويات، وخلت مسرحيات أخرى من الحبكة المحكمة أو التطورات المحتملة للأحداث.

كذلك استعان كثير من المتقدمين بحبكات جاهزة من التراث أو التاريخ، ولكن المعالجة المسرحية غابت عن تلك الأعمال، فصارت عرضًا تاريخيًا في صورة حوار مباشر. وقد سادت في أغلب المسرحيات أساليب سيمائية وتليفزيونية تشي بعدم فهم كثير من المتقدمين لطبيعة الكتابة المسرحية".

وقد ذهبت جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية مناصفة بين كل من الكاتب الأستاذ/أحمد عز العرب عن كتاب "حكايات طائر الطباشير"، الصادر عن دار المحروسة، والكاتبة الأستاذة/سامية محرز عن كتاب "إبراهيم ناجي – زيارة حميمية تأخرت كثيرا" الصادر عن دار الشروق.

وأخيرًا في مجال أدب الطفل، فاز بجائزة المركز الأول لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنه، كل من الأستاذ/عمر الطاروطي والأستاذ/ أحمد عبد المحسن، عن كتاب "بجوار التبة وربما لا" الصادر عن دار كتبنا للنشر، بينما فاز بجائزة المركز الثاني كل من الأستاذة/ آلاء عرفة والأستاذة/ عزة السيد، عن كتاب "نبيل وعالمه الجميل" الصادر عن شركة المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع.

شارك في تقييم الأعمال واختيار الفائزين في هذه الدورة 7 لجان تحكيم، ضمت 35 عضوا من كبار الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، الآتية أسماؤهم:

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الأول- كبار الأدباء): الأستاذة الدكتورة/ ماري تريز عبد المسيح (مقرر اللجنة)، الدكتور/ أحمد هاني الشامي، الأستاذ الدكتور/ أنور مغيث، الكاتب الأستاذ / شريف العصفوري، الكاتبة الأستاذة / نادية كامل.

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الثاني - شباب الأدباء): الكاتب الصحفي الأستاذ/ محمد شعير (مقرر اللجنة)، الكاتب الروائي الأستاذ/ حسن عبد الموجود، الكاتبة الصحفية الأستاذة/ رشا قنديل، الكاتب الأستاذ/ عمر طاهر، الصحفية الأستاذة / نورا يونس.

لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع أول – كبار الكتاب): الأستاذة الدكتورة/ سلمى مبارك (مقررة اللجنة)، السيناريست الكبير الأستاذ/ بشير الديك، المخرجة الأستاذة/ تغريد العصفوري، المونتيرة السينمائية الأستاذة/ داليا الناصر، المونتيرة السينمائية الأستاذة/ منى ربيع.

لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع ثان – شباب الكتاب): السيناريست الكبير الأستاذ/ عاطف بشاي (مقرر اللجنة)، الكاتب الأستاذ/ رامي عبد الرازق، المخرجة الأستاذة/ روجينا بسالي، المخرج والكاتب الأستاذ/ عبد الفتاح كمال، المخرجة الأستاذة/ ماجي مرجان.

لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي: الأستاذ الدكتور/ مصطفى رياض (مقرر اللجنة)، الكاتب والناقد المسرحي الأستاذ/ إبراهيم الحسيني، الأستاذة الدكتورة/ إيمان عزالدين، المخرج المسرحي الأستاذ/ حسن الجريتلي، المخرج الأستاذ/ عصام السيد.

لجنة تحكيم النقد الأدبي: الأستاذ الدكتور/ عماد أبو غازي (مقرر اللجنة)، الشاعر والناقد الأستاذ/ جرجس شكري، الأستاذة الدكتورة/ ريم سعد، الشاعر والكاتب الأستاذ/ ماهر حسن، الأستاذة الدكتورة/ ملك رشدي.

لجنة تحكيم أفضل كتاب الأطفال تحت 12 سنه: الأستاذة الدكتورة/ لبنى عبد التواب يوسف (مقررة اللجنة)، رسامة الكاريكاتير الأستاذة/ دعاء العدل، رسامة كتب الأطفال الأستاذة/ سهيلة خالد، الكاتبة الأستاذة/ عفاف طبالة، الفنان التشكيلي الأستاذ/ وليد طاهر.

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