نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير يبحث مع سفير ليتوانيا التعاون في مجالات النقل المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سفير ليتوانيا بالقاهرة، أرتوراس جايليوناس، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، استعرض وزير النقل، عددًا من المشروعات التي يمكن أن تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل حيث تم مناقشة التعاون بين موانئ كلايبيدا في ليتوانيا وموانئ الإسكندرية وبورسعيد في مصر.

وأكد سفير ليتوانيا بالقاهرة، رغبة وزير النقل الليتواني في تعزيز التعاون البحري مع مصر والتعاون مع ميناء كلايبيدا في إطار دوره المحوري في تصدير الحبوب الأوكرانية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير النقل، إمكانية التعاون في مجالات الطرق والسكك الحديدية، موضحًا أن هناك إمكانية لتبادل الخبرات حول الأساليب الفنية الجديدة في مجال تخطيط النقل وإجراء الأبحاث الميدانية المشتركة لتطوير سياسة النقل متعدد الوسائط في البلدين وتبادل المواصفات الفنية المعمول بها في البلدين للشاحنات والحافلات ووضع آليات محددة للتدريب وتبادل الخبرات، وتبادل الخبرات في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية.

وأشار إلى أهمية التعاون واتخاذ ما يلزم من تسهيلات في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين لتحديد مسارات تقليل تكلفة النقل البحري لتصدير البضائع للبلدين بما يشمل مسار خط سككي وموانئ بدول الجوار وصولًا للموانئ المصرية.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال الطرق والكباري والنقل البري من حيث تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والكباري، والسلامة على الطرق ووسائل تأمين المرور على الطرق، وتطوير برامج إدارة الأصول ونظم صيانة الطرق والكباري، وإنشاء الطرق بنظام الامتياز، وبرامج التدريب لدعم وبناء القدرات، وطرق الصيانة الذكية (التدوير على البارد والساخن وبكامل العمق، ميكروسيرفيس)، والرصف الخرساني، وتبادل الخبرات بشأن المواصفات والتشريعات والنظم والقوانين المطبقة في كلا البلدين، ودراسات وسياسات التعامل مع الحمولات الزائدة وأثرها على الطرق، والخبرات التعاقدية (أنواع العقود المطبقة في مجال الطرق والكباري)، واستراتيجيات مواجهة مخاطر الكوارث والظواهر الطبيعية على الطرق، وتبادل الخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأبحاث المعملية لتحسين خواص الخلطات الأسفلتية باستخدام مواد مختلفة.

وتم مناقشة التعاون في إدارة نظام النقل العام ويشمل ذلك التعاون وتبادل الأفكار حول (أنظمة النقل الجماعي مثل حافلات وقطارات المدينة الرابطة بين المدن، ومشاركة القطاع الخاص في عملية النقل الجماعي).