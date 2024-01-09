نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول بالجيزة الأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري بالجيزة، بقسميهما الأدبي والعلمي، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط متابعة جادة من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية.

وتفقد الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، يرافقه وفد من قيادات الأزهر بالجيزة، لجنة بنين أكتوبر، وبنين الشيخ زايد النموذجي، حيث اطمأن علي انضباط اللجان.

ونوه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح بكل دقة وكذلك مراجعة التصحيح من قبل الموجهين داخل الإدارات بجدية، واعتبار مصلحة الطلاب فوق أي اعتبار، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الحديث وعلومه والأحياء، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوى القسم العلمي امتحانهم في مادتي البلاغة وتطبيقات الرياضيات، كما كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي الحديث وعلومه والفرنساوي، أما الصف الثاني الأدبي فأدوا امتحاناتهم في مادتي البلاغة والمنطق.

جانب من الامتحانات

جانب من الامتحانات

جانب من الامتحانات

جانب من الامتحانات