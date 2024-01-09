نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر الفيديو كونفرانس.. وكيل تعليم الجيزة يتابع سير امتحانات النقل بغرفة العمليات المركزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير لجان امتحانات النقل بكافة الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وشدد سلومة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للطلبة أو الملاحظين.

كما نبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.



كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة وذلك لتجنب حدوث المشاكل اثناء العملية الامتحانية، وضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

كما نبه سلومة على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وقد تقدم 175388 طالبا في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، بنسبة حضور 96٪

وعدد 208115 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بنسبة حضور 96٪

وعدد 201622 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بنسبة حضور 97 %.

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