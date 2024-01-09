نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إجراءات ترقيات معلمي الأزهر الشريف بمنطقة الجيزة الأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، إن إدارة التدريب بدأت اليوم الثلاثاء، بتنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي منطقة الجيزة الأزهرية المستهدفين للترقية من أعضاء هيئة التعليم، الخاضعين لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحتهما التنفيذية، لمن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 31/12/2022 وذلك خلال شهري يناير وفبراير لعام 2024 بمقر ديوان عدد من الإدارات التعليمية تخفيفا وتيسيرا على المعلمين.

وأضاف رئيس المنطقة أنه يمكن لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الجيزة الأزهرية معرفة مقر التدريب وميعاده ومدته بأحد الطرق الآتية: (الاستفسار المباشر من مدير إدارة التدريب بالمنطقة، الاستعلام إلكترونيًّا عن طريق البوابة الالكترونية برقم الكود الخاص بكل معلم، أو عن طريق رسائل sms المرسلة للمعلمين، أو التواصل مع قسم كادر المعلم بالمنطقة).

وبدورها قالت نجوى الخولى، مديرة إدارة التدريب بالمنطقة، إن تقييم المدربين يكون على النحو التالي: يكون تقييم المتدربين بإجمالي (50) نقطة توزع بمعدل (2) نقطة لكل يوم حضور، (4) نقطة للمشاركة اليومية مع المدرب (يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسترد منه في نهاية اليوم التدريبي، إضافة إلى (32) نقطة للاختبار البعدي.

وعلي المدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والإلتزام بالضوابط والتعليمات التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة نحو ترتيب الجلوس والهدوء ومراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام (مدة البرنامج التدريبي لكل معلم)، استلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي علمًا بأن استيفاء ملفات الترقي.

يشار أن أعمال التدريب تتم تحت رعاية قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة للتدريب بقيادة الدكتور، شريف سميح.