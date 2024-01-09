نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترفع ١٥٠ حالة إشغال من شوارع إمبابة وكلبشة السيارات المخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى مواطني بلوك 15 بمدينة العمال بحي إمبابة من وجود مخلفات خلف المبنى الخاص بهم بالإضافة إلى شكوى مواطني شوارع نصوح والعامل الأول والوحدة وسعد زغلول من وجود إشغالات وتعديات للمحال والباعة بنهر الطريق والوقوف الخاطئ للمركبات بالجزر الوسطى مما يعيق الحركة المرورية.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي إمبابة بالتعامل مع الشكاوى الواردة على الفور والمتابعة الدورية لعدم تكرارها.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة برفع 150 حالة إشغال من الشوارع المشار إليها وكلبشة عدد من السيارات المخالفة كما تم رفع المخلفات من منطقة بلوك 15 بمدينة العمال ورفع كفاءة النظافة بها.

إزالة إشغالات

إزالة إشغالات

إزالة إشغالات

إزالة إشغالات

إزالة إشغالات

إزالة إشغالات

إزالة إشغالات

إزالة إشغالات