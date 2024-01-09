الصحة: زيادة عدد مراكز مبادرة فحص المقبيلن على الزاوج إلى 365 وحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان توسع شبكة مراكز مبادرة فحص المقبلين على الزواج على مستوى الجمهورية، بمقدار 63 مركزا صحيا من انطلاق المبادرة وحتى الآن.

وفقا لبيان حكومي، أوضحت الوزارة أنه تم التوسع في إقامة المراكز الخاصة بفحص المقبلين على الزواج من 302 مركز ليصل إلى 365 مركزا على مستوى المحافظات.

وأضافت الوزارة أن زمن الفحص داخل المنشأة الصحية يتراوح بين 25 – 30 دقيقة، بينما تبلغ الفترة الزمنية اللازمة لاستلام الوثيقة المؤمنة بحد أدنى 72 ساعة وحد أقصى 14 يوما.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الذين خضعوا لفحوصات المقبلين على الزواج أكثر من 1.2 مليون شخص، حيث تتمضن الفحوصات الأمراض غير السارية، والأمراض المُعدية والأمراض المنتقلة جنسيا، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، فضلا عن الصحة الإنجابية.