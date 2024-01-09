متحدث الوزراء يكشف حقيقة توريق قناة السويس لسداد الديون الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 09:28 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما تداوله البعض عن توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس لسداد جزء من الديون الخارجية المستحقة على الدولة.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، إنه لا يوجد من قريب أو بعيد إشارة أو نية لعملية توريق قناة السويس.

وأشار إلى أن الورقة البحثية التي طرحت من جانب مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ليس لها أي ارتباط بتوريق قناة السويس.