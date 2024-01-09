أخبار مصرية

الأردن: قمة ثلاثية بين الرئيس السيسى والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني غدا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 09:29 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن الديوان الملكي الأردني أعلن عن عقد قمة ثلاثية في العقبة غدا الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية. 

 

 

 

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن نزوح نحو 1.9 ملايين شخص (نحو 85 في المئة من سكان القطاع)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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