الأوقاف: توزيع (13،5) طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع (13،5) طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع القادم.

وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام تنطلق يوم الأحد القادم 14/ 1/ 2024م حتى الخميس 18/ 1/ 2024م عملية توزيع (13،5) طنًّا من اللحوم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمحافظات: (الدقهلية، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسوان).