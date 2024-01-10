وصول بعثة منتخب مصر لكوت ديفوار للمشاركة ببطولة الأمم الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 12:32 صباحاً - وصلت بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار قبل قليل استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2023، التي تنطلق السبت المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وكانت البعثة أقلعت من مطار القاهرة عصر اليوم، وعلى متنها 27 لاعبا والجهاز الفني والطبي والإداري، ويعد المنتخب الوطنى المصري الأكثر تحقيقاً للأرقام القياسية فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل النسخة 34 التى تقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ويتصدر الفراعنة قائمة أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الأفريقي في التاريخ برصيد 7 ألقاب نسخ (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010).

كما يعد المنتخب الوطني المصري هو الوحيد الذي فاز باللقب الأفريقى ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وذلك سنوات (2006، 2008، و2010).

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.