نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السياحة" تشن حملة مكبرة على المنشآت التي تمارس نشاطًا دون ترخيص بالدقي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الادارة العامة للسياحة بالتعاون مع حي الدقي والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، وكافة إدارات الحي بتنظيم حملة اشغالات مكبرة على المنشأت التي تمارس نشاط سياحي دون ترخيص بشارع ميشيل باخوم وعبد المنعم رياض.

وقامت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المنشأت وقد تم رفع كافة الاشغالات المخالفة. كما تم التنبيه على اصحاب هذه المنشأت باستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم تجاوز معدل الضوضاء للحدود المسموح بها وحظر استخدام الشيشة.

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