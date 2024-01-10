نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: نستهدف تنفيذ الصرف المغطى في 60 ألف فدان خلال عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتم سنويًا تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا بإجمالي أطوال تطهيرات تصل إلى ٣٧ ألف كيلومتر، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصارف بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنويًا.

وأشار سويلم إلى أنه جرى خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحتى الآن تطهير مصارف زراعية بأطوال تصل إلى ١٥ ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف الزراعية المكشوفة في زمام ٨٣٠٠ فدان، لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى دون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى.. أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة إنتهت على مدى السنوات الماضية من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام قدره ٦.٠٠ مليون فدان من الأراضى القديمة، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة ٢.٣٠ مليون فدان منها والتي إنتهى عمرها الإفتراضى.

وقال الوزير إنه جرى خلال عام ٢٠٢٣ الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٤ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان.

وأكد الوزير أهمية الصرف المغطى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع.

كما جرى إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ ( ٢٠ الف موقع ابحاث).

واستعرض الدكتور سويلم موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦).. حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٣ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣٣ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي أعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف.

وفى المرحلة الثالثة.. قال الوزير إنه جرى نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٩ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٩٨ ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٤٧ ألف فدان.

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها (٧) مصانع بمناطق (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦٠٩ كيلومتر سنويًا من مواسير المجمعات و٢٧١١ كيلومتر سنويًا من مواسير الحقليات.