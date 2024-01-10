مقتل عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 12:32 مساءً - لقي اثنين من أخطر العناصر الإجرامية مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالسويس، وعثر بحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 50 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام (اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامهما فى العديد من القضايا) تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهما.

وبإستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف .. وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (100 كيلو جرام لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (50,000,000 خمسون مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.