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مقتل عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 12:32 مساءً - لقي اثنين من أخطر العناصر الإجرامية مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالسويس، وعثر بحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 50 مليون جنيه. 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام (اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامهما فى العديد من القضايا) تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهما.

 

وبإستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف .. وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (100 كيلو جرام لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (50,000,000  خمسون مليون جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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