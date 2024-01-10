ضبط المتهم بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية فى البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 12:32 مساءً - كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة من عامل بغياب شقيقه "عامل"، وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية وراء تغيب العامل وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف أنه حال إستقلاله رفقة الـمُتغيب الدراجة النارية خاصته وسيرهما بإحدى الطرق قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابته التى أودت بحياته وسرقة دراجته النارية و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى، وقام بإلقاء جثة المجنى عليه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز ولاذ بالهرب، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه، والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والمسروقات.