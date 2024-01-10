كشف حقيقة تداول فيديو تعدي مجموعة من الطلاب على بعض الفتيات بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 12:32 مساءً - كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك تضمن قيام مجموعة من الطلاب بالتعدى على بعض الفتيات بكفر الشيخ.

وقالت الداخلية، في بيانها الأربعاء: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إستغاثة صاحبة الحساب مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ بقيام طلاب إحدى المدارس بالتحرش بنجلتها وأخريات والتعدى عليهن بالضرب حال استقلالهن سيارة أجرة ومرورهم من أمام المدرسة، وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ من طالب (بأنه حال خروجه من المدرسة وعبوره الطريق إصطدمت به سيارة "أجرة" قيادة سائق "يستقلها بصحبته 3 فتيات" وأسفر ذلك عن حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى عليه بالضرب محدثًا إصابته دون أي تدخل من الفتيات مستقلى السيارة".

وأضافت: "بتاريخ 4 الجارى تبلغ من طالبة «نجلة صاحبة الحساب» بقيام الطالب سالف الذكر بمعاكستها والتعدى عليها بالسب والشتم هي وزملائها، وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال الطالب ونفى حدوث أي تعدى على الفتيات مستقلى السيارة صحبته وقت حدوث الواقعة.. وبإستدعاء صاحبة الحساب ومواجهتها بالتحريات لم تعلل سبب قيامها بنشر الإستغاثة المشار إليها على صفحتها الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".